Стала известна причина невключения Серхио Рамоса в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»

Стала известна причина, по которой защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос не включён в заявку мадридской команды на матч 17-го тура испанской Примеры с «Сельтой», сообщает Marca.



По информации источника, футболист не сможет принять участие в матче из-за проблем с желудком. Матч чемпионата Испании «Реал» — «Сельта» пройдёт сегодня, 2 января, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.



Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года.

Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»