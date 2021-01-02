Стала известна причина невключения Серхио Рамоса в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»
Стала известна причина, по которой защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос не включён в заявку мадридской команды на матч 17-го тура испанской Примеры с «Сельтой», сообщает Marca.
По информации источника, футболист не сможет принять участие в матче из-за проблем с желудком. Матч чемпионата Испании «Реал» — «Сельта» пройдёт сегодня, 2 января, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.
Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года.
Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»
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