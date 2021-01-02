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«Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

«Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 2 января, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. В бригаду войдут ассистенты Ли Беттс и Николас Хоптон. Резервный рефери — Грэм Скотт.

«Тоттенхэм Хотспур» в 15 встречах набрал 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Лестер Сити» (29).

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