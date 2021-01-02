Коман: игроки «Баварии» смеются надо мной из-за того, что боюсь играть головой
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман признался, что боится играть головой.
«Да, так и есть — немного боюсь играть головой. Товарищи по команде смеются надо мной из-за этого. Это видно на фотографиях. Закрываю глаза, когда бью мяч головой. Это естественный рефлекс. Стараюсь держать глаза открытыми, но в последний момент всегда срабатывает рефлекс», — приводит слова Комана Bild.
Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2015 году на правах аренды. В 2017-м француз заключил с мюнхенским клубом полноценный контракт. С 2015 года вызывается в национальную команду Франции.
Мюнхенская «Бавария» (30) лидирует в чемпионате Германии. Леверкузенский «Байер» (28) — на 2-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.
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