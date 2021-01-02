Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Академия литературы Аргентины — о Кавани: слово negrito используют для выражения дружбы

Академия литературы Аргентины — о Кавани: слово negrito используют для выражения дружбы
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Национальная академия литературы Аргентины на своём официальном сайте опубликовала заявление, раскритиковав Футбольную ассоциацию Англии за санкции к форварду «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани за слово negrito.

«Аргентинская академия литературы выражает несогласие в связи с принятием такого решения. Это стало возможным только ввиду недостаточных знаний испанского языка. Любой человек, говорящий на нашем языке, понимает, что это слово, когда используется в определённом контексте, имеет ясное аффективное значение, полностью лишённое каких-либо дискриминационных или расистских нюансов.

Обычного здравого смысла было бы достаточно, чтобы исключить оскорбительную интерпретацию. Это слово было обращено к человеку, известному игроку. И цель обращения была одна — выразить дружбу и привязанность», — говорится в заявлении.

После волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) Кавани, отвечая на поздравления одного из подписчиков в социальной сети, написал Gracias negrito, что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию.

Уругвайский нападающий пропустит матчи с «Астон Виллой» (АПЛ), «Манчестер Сити» (Кубок английской лиги) и «Уотфордом» (Кубок Англии).

Андер Эррера — о дисквалификации Кавани: мир катится к чертям
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021