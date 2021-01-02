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Игроки «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» нарушили антиковидные правила, отметив вместе Рождество

Игроки «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» нарушили антиковидные правила, отметив вместе Рождество
Футбол / Англия 0
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Три футболиста «Тоттенхэма» и один игрок «Вест Хэма» нарушили антикороновирусные правила, проведя Рождество в одной компании, информирует Daily Mail. Речь идёт о Серхио Регилоне, Эрике Ламеле, Джовани Ло Чельсо, играющих в «Тоттенхэме», и Мануэле Лансини из «Вест Хэма».

Отмечается, что в некоторых районах Великобритании, включая Лондон, установлены строгие правила по сдерживанию распространения коронавируса. В городе запрещено собираться на Рождество большими компаниями, за исключением членов семей. Футболисты со своими семьями нарушили это правило, проведя Рождество в доме Ло Чельсо.

Фото: express.co.uk

Предположительно, в общей сложности на вечеринке присутствовало 18 человек. Сообщается, что «Тоттенхэм» уже осудил поступок своих футболистов. Обсуждение этого вопроса продолжится внутри коллектива. «Вест Хэм» также опубликовал заявление, где выразил разочарованность случившимся.

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