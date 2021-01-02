«Спасение от похмельного синдрома». «Ростов» поделился рецептом «живительного напитка»
«Ростов» на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил видео, где показано, как главный врач жёлто-синих Владимир Шуляк делится рецептом напитка, который, как утверждается, может помочь справиться с похмельем во время новогодних праздников.
«Спасение от похмельного синдрома. Главный врач команды Владимир Шуляк приготовит коктейль из очень простых ингредиентов. Мы уверены, что у каждого дома есть всё для создания живительного напитка. Берите ручку и записывайте рецепт, приятного просмотра», — подписали видеозапись.
Видео можно посмотреть на официальной странице «Ростова в «Инстаграме».
В 19 турах Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 32 очка и занимает 5-е место, на 9 очков отставая от лидера турнира, «Зенита».
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