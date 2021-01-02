«ПСЖ» интересуется двумя футболистами «Тоттенхэм Хотспур»

«Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к двум игрокам «Тоттенхэм Хотспур».
По информации Daily Mail, Маурисио Почеттино, который в ближайшее время должен возглавить команду действующего чемпиона Франции, хочет видеть в парижской команде полузащитника Деле Алли и голкипера Уго Льориса. Оба футболиста работали под руководством аргентинского специалиста «Тоттенхэм Хотспур».
Однако, как сообщает источник, «шпоры» не планируют расставаться с Алли и Льорисом в январское трансферное окно. Подопечные Жозе Моуринью продолжают выступление во всех официальных турнирах этого сезона, и «Тоттенхэму» необходима длинная скамейка запасных.
В нынешнем сезоне АПЛ Деле Алли в четырёх матчах не отметился результативными действиями. Уго Льорис, будучи капитаном команды, провёл все 15 матчей английской Премьер-лиги в стартовом составе.
«Тоттенхэм Хотспур» в 15 встречах набрал 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
- 2 января 2021
-
16:48
-
16:26
-
16:25
-
15:59
-
15:56
-
15:34
-
15:32
-
15:22
-
15:08
-
14:21
-
14:02
-
13:35
-
12:53
-
12:33
-
12:22
-
11:55
-
11:38
-
11:19
-
10:58
-
10:37
-
10:30
-
10:11
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:24
-
09:11
-
08:45
-
08:26
-
07:45
-
07:21
-
06:56
-
05:55
-
05:18
-
00:57