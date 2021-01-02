«ПСЖ» интересуется двумя футболистами «Тоттенхэм Хотспур»

«Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к двум игрокам «Тоттенхэм Хотспур».



По информации Daily Mail, Маурисио Почеттино, который в ближайшее время должен возглавить команду действующего чемпиона Франции, хочет видеть в парижской команде полузащитника Деле Алли и голкипера Уго Льориса. Оба футболиста работали под руководством аргентинского специалиста «Тоттенхэм Хотспур».



Однако, как сообщает источник, «шпоры» не планируют расставаться с Алли и Льорисом в январское трансферное окно. Подопечные Жозе Моуринью продолжают выступление во всех официальных турнирах этого сезона, и «Тоттенхэму» необходима длинная скамейка запасных.



В нынешнем сезоне АПЛ Деле Алли в четырёх матчах не отметился результативными действиями. Уго Льорис, будучи капитаном команды, провёл все 15 матчей английской Премьер-лиги в стартовом составе.



«Тоттенхэм Хотспур» в 15 встречах набрал 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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