Зинченко может продолжить карьеру в «Лацио»

«Лацио» интересуется защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко, информирует Corriere dello Sport.

По информации источника, бело-голубые могут арендовать 24-летнего украинца до конца сезона-2020/2021, сохранив за собой право выкупа футболиста. Сообщается, что интерес к украинскому игроку вызван травмой левого защитника команды Сенада Лулича.



Помимо Зинченко состав «Лацио» могут пополнить Домагой Брадарич из «Лилля» и полузащитник Димитрий Каменович, играющий в сербском клубе «Чукарички».



В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 6 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Действующее соглашение украинского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2024 года. Напомним, Зинченко перешёл в стан «горожан» в 2016 году из «Уфы».



Сообщалось, что к Зинченко проявляют интерес «Ювентус» и «Наполи».