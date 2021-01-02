Зинченко может продолжить карьеру в «Лацио»

«Лацио» интересуется защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко, информирует Corriere dello Sport.
По информации источника, бело-голубые могут арендовать 24-летнего украинца до конца сезона-2020/2021, сохранив за собой право выкупа футболиста. Сообщается, что интерес к украинскому игроку вызван травмой левого защитника команды Сенада Лулича.
Помимо Зинченко состав «Лацио» могут пополнить Домагой Брадарич из «Лилля» и полузащитник Димитрий Каменович, играющий в сербском клубе «Чукарички».
В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 6 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Действующее соглашение украинского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2024 года. Напомним, Зинченко перешёл в стан «горожан» в 2016 году из «Уфы».
Сообщалось, что к Зинченко проявляют интерес «Ювентус» и «Наполи».
- 2 января 2021
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