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Зинченко может продолжить карьеру в «Лацио»

Зинченко может продолжить карьеру в «Лацио»
Футбол / Англия 0
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«Лацио» интересуется защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко, информирует Corriere dello Sport.

По информации источника, бело-голубые могут арендовать 24-летнего украинца до конца сезона-2020/2021, сохранив за собой право выкупа футболиста. Сообщается, что интерес к украинскому игроку вызван травмой левого защитника команды Сенада Лулича.

Помимо Зинченко состав «Лацио» могут пополнить Домагой Брадарич из «Лилля» и полузащитник Димитрий Каменович, играющий в сербском клубе «Чукарички».

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 6 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Действующее соглашение украинского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2024 года. Напомним, Зинченко перешёл в стан «горожан» в 2016 году из «Уфы».

Сообщалось, что к Зинченко проявляют интерес «Ювентус» и «Наполи».

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