100-й гол Сон Хын Мина в официальных матчах за «Тоттенхэм». Видео

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённая команда принимает «Лидс Юнайтед» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. После первого тайма счёт 2:0 в пользу хозяев.
На 43-й минуте «шпоры» увеличили преимущество. Гарри Кейн с правого фланга прострелил в штрафную, где нападающий Сон Хын Мин сыграл на опережение и в касание пробил в нижний угол ворот.
Видео сотого гола Сон Хын Мина за «шпор»
Это 100-й гол 28-летнего южнокорейца в официальных матчах за «Тоттенхэм Хотспур».
«Тоттенхэм» в 15 встречах набрал 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Лестер Сити» (29).
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.
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