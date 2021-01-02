Бывший игрок сборной СССР, ЦСКА и «Локомотива» Юрий Саух скончался на 70-м году жизни

Бывший футболист московских ЦСКА, «Локомотива» и сборной СССР Юрий Саух скончался на 70-м году жизни, сообщает агент Алексей Сафонов на своей официальной странице в «Твиттере».



«Умер Юрий Саух… хороший друг, игрок, тренер… земля пухом», — написал Сафонов.



Напомним, за время карьеры Саух играл за волгоградские «Сталь» и «Баррикады» (бывшие названия «Ротора»), СКА (Ростов-на-Дону), ЦСКА, «Локомотив» и ставропольское «Динамо».



Дебютировал за сборную СССР 26 мая 1976 года в товарищеском матче со сборной Венгрии, а всего в футболке национальной команды Советского Союза Юрий сыграл в двух встречах.



Ранее стало известно, что бывший футболист и тренер «Арарата» Аркадий Андриасян ушёл из жизни в возрасте 73 лет.

Скончался бывший футболист сборной СССР и легенда «Арарата» Аркадий Андриасян