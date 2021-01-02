Осуждённый во Франции болельщик Ивкин: они заломали мне руки за спину, плечо отваливалось

Российский футбольный болельщик Михаил Ивкин, который был задержан в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей, рассказал, как проходил процесс его возвращения на родину.



«Мне дали 48 часов, и в течение этого времени не дали возможности покинуть страну. Восемь дней пришлось провести в этом центре. Чем этот центр отличался от того места, где я провёл практически три года? Он кардинально отличался в плане быта, условий, отношения администрации. Единственное, там был один русскоговорящий полицейский, молдаванин, мастер спорта по боксу. Такой нормальный тип. Мы с ним сошлись, более-менее общались. До этого там очень интересная ситуация была. Когда туда приезжаешь, тебе говорят: «Расслабься, ты не в тюрьме. Здесь не будет так». Но при этом говорят: «Здесь я патрон, ты не имеешь права говорить. Почему ты так смотришь? Почему ты туда пошёл? Ты не имеешь права. Ты должен мне сказать. Я здесь патрон».



Когда я выходил, думал, меня встретит консул, но меня встречает экипаж, и они начинают паковать меня. Говорю им, что у меня травмировано плечо, прошу их не так сильно руки заламывать. Они говорят, что так положено. Они заломали мне руки за спину, застегнули и посадили в машину. Так мы ехали час. Моё надорванное плечо просто отваливалось. Говорил им: «Ребят, вообще-то я свободный человек, зачем вы так делаете?» Они отвечают: «Если за тобой прислали экипаж полиции, значит, ты несвободный человек», — цитирует Ивкина Sport24.

Осуждённый во Франции болельщик Ивкин вернулся в Россию