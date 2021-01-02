Маурисио Почеттино был замечен у базы «ПСЖ». Фото

Бывший наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино был замечен у базы «Пари Сен-Жермен». Накануне сообщалось, что специалист прибыл в Париж для подписания контракта с клубом.
Фото можно посмотреть в "твиттере" журналиста Лоика Танзи.
Сообщалось, что стороны согласовали последние детали. В ближайшее время парижский клуб должен официально объявить о назначении Почеттино. На посту главного тренера он сменит немецкого специалиста Томаса Тухеля, отправленного в отставку 29 декабря 2020 года.
Почеттино покинул лондонский «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. В конце октября сообщалось, что переговоры с тренером ведёт санкт-петербургский «Зенит». До «Тоттенхэма» аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон» (2013–2014) и испанский «Эспаньол» (2009–2012).
- 2 января 2021
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