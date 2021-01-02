Моуринью: в АПЛ много хороших игроков, но Сон и Кейн делают особенные вещи в этом сезоне

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью подвёл итоги матча 17-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (3:0).

«Эти три очка очень важны. Мы хорошо понимали, как «Лидс» может создать нам трудности и как мы способны им ответить, но всё же думаю, что мы можем и должны добиться большего.



Связка Кейна и Сона? У них хорошее взаимопонимание. Движение Гарри и Сонни на финишных отрезках поля великолепное. В Премьер-лиге много хороших игроков, но должен сказать, что они делают особенные вещи в этом сезоне.

У нас были лёгкие матчи? «Лидс» — сложный соперник, а «Астон Вилла» — моя любимая команда в Премьер-лиге на данный момент. Мне нравится наблюдать за ними, у них есть хорошие игроки, они очень хорошо тренируются. Отмена матчей из-за коронавируса? Если есть 14 игроков, надо играть. Не вижу другой причины, чтобы не делать этого. Думаю, каждый клуб делает всё возможное для своих игроков, чтобы держать их в безопасности, но бывают моменты в личной жизни, которые нельзя контролировать. Не надо всех винить", — цитирует Моуринью BBC.