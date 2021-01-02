Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вест Бромвич» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Вест Бромвич» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 2 января, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты — Даррен Кэнн и Гарри Леннард. Резервный рефери — Даррен Ингланд.

«Вест Бромвич» в 16 встречах набрал восемь очков и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Арсенал» (20) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Тоттенхэм Хотспур» (29).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021