«Вест Бромвич» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 2 января, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты — Даррен Кэнн и Гарри Леннард. Резервный рефери — Даррен Ингланд.
«Вест Бромвич» в 16 встречах набрал восемь очков и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Арсенал» (20) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Тоттенхэм Хотспур» (29).
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