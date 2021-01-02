Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» — «Сельта»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Реал» — «Сельта»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 2 января, состоится матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» — «Сельта». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Сельта».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ассистенты — Роберто Диас Перес Дель Паломари и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери — Горка Этайо Эррера.

Мадридский «Реал» набрал 33 очка в 16 встречах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Сельта» (23) — на 8-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (35). На третьем месте в турнирной таблице Примеры — «Реал Сосьедад» (29).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021