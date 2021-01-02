Месут Озил останется в «Арсенале» до лета, клуб не смог разорвать контракт с хавбеком

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил останется в лондонском клубе до лета. Стороны не смогли прийти к соглашению о разрыве контракта, сообщает The Times.

По информации источника, «канониры» возобновили усилия по расторжению договора, но 32-летний хавбек, который недавно заявил, что хочет помогать команде, намерен отработать контракт. Срок его действия истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю.



Напомним, «Арсенал» не включил футболиста в заявку на сезон. При этом в декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возможности возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020-го.