«Кристал Пэлас» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в 17-м туре АПЛ. Видео
«Кристал Пэлас» принимал «Шеффилд Юнайтед» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Первый гол был забит уже на 4-й минуте. Уилфрид Заха рванул по левому флангу, качнул защитника и сделал передачу к штрафной, Кристиан Бентеке в касание скинул мяч на Джеффри Шлуппа, который в касание расстрелял ворота «Шеффилда».
На 45+6 шикарный гол забил Эберечи Эзе. Он получил пас в центре поля, технично обыграл соперника, дошёл до штрафной и аккуратно уложил мяч в дальний нижний угол.
Таким образом, «Кристал Пэлас» набрал 22 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» (2) — на последнем, 20-м месте.
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