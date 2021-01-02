«Кристал Пэлас» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в 17-м туре АПЛ. Видео

«Кристал Пэлас» принимал «Шеффилд Юнайтед» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первый гол был забит уже на 4-й минуте. Уилфрид Заха рванул по левому флангу, качнул защитника и сделал передачу к штрафной, Кристиан Бентеке в касание скинул мяч на Джеффри Шлуппа, который в касание расстрелял ворота «Шеффилда».

Видео гола Джеффри Шлуппа

На 45+6 шикарный гол забил Эберечи Эзе. Он получил пас в центре поля, технично обыграл соперника, дошёл до штрафной и аккуратно уложил мяч в дальний нижний угол.

Видео гола Эберечи Эзе

Таким образом, «Кристал Пэлас» набрал 22 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» (2) — на последнем, 20-м месте.