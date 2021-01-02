«Севилья» поделила очки с «Бетисом» в севильском дерби

«Бетис» принимал «Севилью» в матче 17-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол был забит лишь в начале второго тайма — на 48-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Сусо. Однако уже через пять минут хозяевам удалось установить паритет. Автором гола стал хавбек Серхио Каналес, который реализовал одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, «Севилья» по итогам 15 матчей набрала 27 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Бетис» (20) — на девятом месте. В тройку лидеров испанской Примеры входят мадридские «Атлетико» (35) и «Реал» (33), а также «Реал Сосьедад» (29).