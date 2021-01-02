Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Буффон — лучший голкипер в истории по версии La Gazzetta dello Sport. Яшин — на 2-м месте

Буффон — лучший голкипер в истории по версии La Gazzetta dello Sport. Яшин — на 2-м месте
Футбол / Италия 0

Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport провело опрос, в котором попросило 18 известных голкиперов из 18 стран выбрать лучшего вратаря всех времён.

Игрок «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон был признан лучшим — игрок сборной Италии набрал семь голосов. Сразу за ним следует легендарный советский голкипер Лев Яшин, он набрал пять голосов. Тройку лучших в опросе замкнул итальянец Дино Дзофф с двумя голосами. По одному голосу получили Гордон Бэнкс, Икер Касильяс, Зепп Майер, Ладислао Мазуркевич, Рожерио Сени, Клаудио Таффарел и Петер Шмейхель.

Примечательно, что бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев проголосовал за Буффона. Напомним, Лев Яшин — единственный в истории обладатель премии «Золотой мяч» среди вратарей.

«Единственный, кто даже лучше меня». Ибрагимович назвал сильнейшего футболиста в истории
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021