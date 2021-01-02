Буффон — лучший голкипер в истории по версии La Gazzetta dello Sport. Яшин — на 2-м месте

Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport провело опрос, в котором попросило 18 известных голкиперов из 18 стран выбрать лучшего вратаря всех времён.

Игрок «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон был признан лучшим — игрок сборной Италии набрал семь голосов. Сразу за ним следует легендарный советский голкипер Лев Яшин, он набрал пять голосов. Тройку лучших в опросе замкнул итальянец Дино Дзофф с двумя голосами. По одному голосу получили Гордон Бэнкс, Икер Касильяс, Зепп Майер, Ладислао Мазуркевич, Рожерио Сени, Клаудио Таффарел и Петер Шмейхель.

Примечательно, что бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев проголосовал за Буффона. Напомним, Лев Яшин — единственный в истории обладатель премии «Золотой мяч» среди вратарей.