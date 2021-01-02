«Реал» рассматривает возможность покупки Сон Хын Мина
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин вошёл в список трансферных целей мадридского «Реала», сообщает турецкий журналист Экрем Конур на своей странице в «Твиттере».
По его информации, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан внимательно следит за корейским игроком. «Реал» вскоре встретится с представителями «Тоттенхэма» для получения информации о возможной сделке.
28-летний Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм» в 2015 году из леверкузенского «Байера». Портал Transfermarkt оценивает стоимость южнокорейского футболиста в € 75 млн.
Сообщалось, что лондонский клуб предлагает корейскому форварду соглашение до 2025 года. Нынешний контракт Сона истекает в 2023 году. «Шпоры» уверены, что сделка пройдёт успешно и будет закрыта в ближайшее время.
Сон Хын Мин признан игроком года в Южной Корее
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