«Реал» рассматривает возможность покупки Сон Хын Мина

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин вошёл в список трансферных целей мадридского «Реала», сообщает турецкий журналист Экрем Конур на своей странице в «Твиттере».

По его информации, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан внимательно следит за корейским игроком. «Реал» вскоре встретится с представителями «Тоттенхэма» для получения информации о возможной сделке.

28-летний Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм» в 2015 году из леверкузенского «Байера». Портал Transfermarkt оценивает стоимость южнокорейского футболиста в € 75 млн.



Сообщалось, что лондонский клуб предлагает корейскому форварду соглашение до 2025 года. Нынешний контракт Сона истекает в 2023 году. «Шпоры» уверены, что сделка пройдёт успешно и будет закрыта в ближайшее время.