«Атлетико» и «Реалу» предлагали купить Эриксена

«Интер» предлагал полузащитника Кристиана Эриксена мадридским «Реалу» и «Атлетико», сообщает Marca.
Переход датского хавбека в один из испанских грандов маловероятен. Клубы вряд ли смогут позволить себе покупку Эриксена из-за тяжёлой экономической ситуации в связи с пандемией.
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио ранее сообщил, что полузащитник Кристиан Эриксен выставлен на трансфер.
Итальянский клуб рассматривает варианты продажи прав на футболиста за € 30 млн, аренды или обмена игрока. Сообщается, что основными претендентами на датчанина являются «Пари Сен-Жермен», лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария».
Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм Хотспур». Ранее стало известно, что Жозе Моуринью не намерен возвращать Кристиана Эриксена в «Тоттенхэм».
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