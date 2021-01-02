«Атлетико» и «Реалу» предлагали купить Эриксена

«Интер» предлагал полузащитника Кристиана Эриксена мадридским «Реалу» и «Атлетико», сообщает Marca.

Переход датского хавбека в один из испанских грандов маловероятен. Клубы вряд ли смогут позволить себе покупку Эриксена из-за тяжёлой экономической ситуации в связи с пандемией.

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио ранее сообщил, что полузащитник Кристиан Эриксен выставлен на трансфер.



Итальянский клуб рассматривает варианты продажи прав на футболиста за € 30 млн, аренды или обмена игрока. Сообщается, что основными претендентами на датчанина являются «Пари Сен-Жермен», лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария».



Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм Хотспур». Ранее стало известно, что Жозе Моуринью не намерен возвращать Кристиана Эриксена в «Тоттенхэм».