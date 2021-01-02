«Реал» — «Сельта»: стартовые составы команд на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Сельты» на матч 17-го тура Примеры.

«Реал»: Куртуа, Варан, Менди, Карвахаль, Начо, Кроос, Модрич, Каземиро, Васкес, Асенсио, Бензема.

«Сельта»: Бланко, Мальо, Нестор, Мурильо, Оласа, Суарес, Мендес, Нолито, Тапия, Аспас, Мина.

Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Сельта».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ассистенты — Роберто Диас Перес Дель Паломари и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери — Горка Этайо Эррера.



Мадридский «Реал» набрал в 16 встречах 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Сельта» (23) — на 8-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (35). На третьем месте в турнирной таблице Примеры — «Реал Сосьедад» (29).