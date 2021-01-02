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«Вулверхэмптон» упустил преимущество в два мяча в матче с «Брайтоном»

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне и завершилась со счётом 3:3.

Счёт на 13-й минуте матча открыл «Брайтон» — отличился Аарон Коннолли. Троссард с правого фланга навесил в штрафную, где Коннолли опередил защитника и ногой переправил мяч в сетку.

Вскоре Ромен Сес восстановил равновесие — Семеду догнал мяч после подачи Моутинью с углового и навесил во вратарскую, где Сес пробил головой в прыжке в дальний угол.

На 34-й минуте защитник «Брайтона» Дэниел Бёрн отправил мяч в собственные ворота.

В концовке первого тайма Рубен Невеш увеличил преимущество «Вулверхэмптона», реализовав пенальти.

В начале второго тайма Ниль Мопе отыграл один мяч, забив с 11-метровой отметки.

На 70-й минуте Льюис Данк сравнял счёт — Троссард навесил с углового к дальней штанге, где Данк выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в сетку.

«Вулверхэмптон» набрал 22 очка и занимает 12-е место в таблице АПЛ. «Брайтон» (14) располагается на 17-м месте.