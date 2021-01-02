Дивеев, Евгеньев, Магкеев и Трубин вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА

Три футболиста из Российской Премьер-Лиги вошли в список 50 молодых игроков, за которыми УЕФА предлагает следить в 2021 году. Кроме Игоря Дивеева, Романа Евгеньева и Станислава Магкеева, в списке оказался голкипер донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин.
«Игорь Дивеев (Россия, 21 год, ЦСКА Москва). Центральный защитник в 2020 году стал одним из ключевых игроков армейского клуба, дебютировал в сборной и получил приз, вручаемый лучшему молодому футболисту чемпионата России.
Роман Евгеньев (Россия, 21 год, «Динамо» Москва). Несмотря на возраст, в клубе защитнику уже доверяют капитанскую повязку. Евгеньев не только надёжен в обороне, но и полезен у чужих ворот. В ноябре он провёл первый матч за сборную России.
Станислав Магкеев (Россия, 21 год, «Локомотив» Москва). В юности весьма успешно занимался тхэквондо. Может играть на разных позициях — в центре или на фланге защиты, а также в качестве хавбека оборонительного плана.
Анатолий Трубин (Украина, 19 лет, «Шахтёр» Донецк). Высокий вратарь с великолепной реакцией. Вышел в основе в пяти матчах «Шахтёра» на групповом этапе Лиги чемпионов и в трёх из них не пропустил», — говорится в описании игроков, опубликованном на сайте УЕФА.
В топ-50 вошли также Джуд Беллингем, Илья Забарный, Такефуса Кубо, Даниэль Мальдини, Юссуфа Мукоко и Педри.
- 2 января 2021
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