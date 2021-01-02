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Бруну Фернандеш: с каждым матчем Погба даёт «Манчестер Юнайтед» всё больше и больше

Бруну Фернандеш: с каждым матчем Погба даёт «Манчестер Юнайтед» всё больше и больше
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1) высказался о партнёре по команде Поле Погба.

«Моё мнение, что в матче с «Астон Виллой» Поль был на высоте. В моменте с первым голом он показал свои сильные стороны. Все мы знаем, какими качествами обладает Погба. Я надеюсь, что качества Поля не ставятся под сомнение.

Мы знаем, как он может играть, знаем, что он может помочь «Манчестер Юнайтед». В матче с «Астон Виллой» он показал себя во всей красе, поучаствовав в обоих мячах. От матча к матчу обретая уверенность, Поль будет давать нам всё больше и больше», — цитирует португальца официальный сайт манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ — «Ливерпулю».

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