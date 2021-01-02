Президент Серии А призвал пустить на стадионы привитых от коронавируса

Президент Серии А Паоло Даль Пино предложил правительству Италии разрешить допуск на стадионы болельщикам, сделавшим прививку от COVID-19.

«Думаю, мы должны иметь возможность допускать привитых граждан на стадионы. Мы представили правительству план на 300 страницах, в котором описано, как можно допускать болельщиков на стадионы с соблюдением мер безопасности, в которые входит уменьшенная вместимость — до 20-30 процентов. Но мы не получили ни одного ответа, даже телефонного звонка. Надеюсь, что хотя бы тех, кто получил вакцину, разрешат пустить на футбол», — цитирует Даль Пино Football Italia.

Медицинская комиссия Федерации футбола Италии (FIGC) была готова рассмотреть возможность сделать каждому профессиональному футболисту в Италии прививку от коронавируса.