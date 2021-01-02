Лэмпард — о Вернере: моя работа — помочь ему вернуть уверенность в себе

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поддержал нападающего Тимо Вернера, не забивающего на протяжении уже восьми матчей в АПЛ.



«У любого игрока атаки случаются трудные времена. Здорово, что у Тимо в каждом матче есть моменты, это однозначный плюс. Единственный способ изменить сложившуюся ситуацию — продолжать усердно работать на тренировках. Вернер постоянно на тренировках занимается над реализацией моментов. Когда ты работаешь с таким упорством, то конец серии наступит.



Если его уверенность в себе падает, когда он не реализует пару моментов, то это естественно. Моя работа — помочь ему вернуть уверенность в себе. Я чувствую, что его голы ещё придут. Думаю, что качества Тимо Вернера могут быть очень полезными в игре на контратаках. В матче с «Манчестер Сити» нам может это понадобиться», – приводит слова Лэмпарда The Guardian.



Матч 17-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» запланирован на завтра, 3 января. Начало — в 19:30 мск.

«Сейчас ему не везёт». Фрэнк Лэмпард высказался о безголевой серии Тимо Вернера