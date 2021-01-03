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«РБ Лейпциг» обыграл «Штутгарт» и вышел на 1-е место в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» обыграл «Штутгарт» и вышел на 1-е место в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» переиграл «Штутгарт». Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 1:0.

На 22-й минуте полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг не реализовал пенальти. Во втором тайме полузащитник Даниэль Ольмо вывел гостей вперёд.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. Ему помогали ассистенты Бенедикт Кемпкес и Тимо Герах. Резервный арбитр — Маттиас Йёлленбек.

«РБ Лейпциг» в 14 матчах набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Штутгарт» (18) занимает 11-е место. На втором месте в таблице располагается «Бавария» (30), команда Ханса-Дитера Флика ещё не сыграла свой матч в 14-м туре.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 января 2021, суббота. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Ольмо – 67'
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