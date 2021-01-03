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«Реал» обыграл «Сельту» и поднялся на 1-е место в Примере

«Реал» обыграл «Сельту» и поднялся на 1-е место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал» переиграл «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0.

На 6-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Реала» Лукас Васкес. В начале второго тайма преимущество мадридцев увеличил Марко Асенсио.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ассистенты — Роберто Диас Перес Дель Паломари и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери — Горка Этайо Эррера.

Мадридский «Реал» набрал в 17 встречах 36 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Сельта» (23) — на 8-м месте. Мадридский «Атлетико» (35) — на втором месте, у команды Диего Симеоне три матча в запасе.

Испания - Примера. 17-й тур
02 января 2021, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Сельта
Виго
1:0 Васкес – 6'   2:0 Асенсио – 53'
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