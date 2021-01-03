Голы Тирни, Сака и дубль Ляказетта – обзор заснеженной встречи «Арсенала» с «Вест Бромом»

В матче 17-го тура АПЛ «Вест Бромвич Альбион» на домашнем стадионе «Хоуторнс» принимал лондонский «Арсенал». Встреча, проходившая все 90 минут при обильном снегопаде, завершилась разгромной победой гостей – 4:0.



Счёт был открыт на 23-й минуте матча — защитник «Арсенала» Киран Тирни здорово ускорился на левом фланге атаки, дважды обыграл Ферлонга, вошел в чужую штрафную и прицельно пробил в дальний верхний угол ворот. Через шесть минут вингер «канониров» Букайо Сака замкнул прострел Эмиля Смит-Роу и увеличил преимущество гостей. На 61-й и 65-й минутах французский форвард Александр Ляказетт отметился дублем, установив окончательный счёт встречи – 4:0 в пользу «канониров».

Обзор встречи «Вест Бромвич» — «Арсенал» доступен на «Чемпионате».

Подопечные Микеля Артеты в 17 матчах набрали 23 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (8) — на 19-м месте.