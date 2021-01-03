«Манчестер Юнайтед» больше предпочитает подписать Холанда, нежели Санчо

Английский «Манчестер Юнайтед» сменил трансферную цель на ближайшие трансферные окна, информирует Mirror.
По информации издания, руководство «Манчестер Юнайтед» не жалеет о своём решении не приобретать атакующего игрока дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, так как сделка обошлась бы в € 250 млн с учётом суммы трансфера, комиссионных выплат агенту, подъёмного бонуса и зарплаты футболиста
Сейчас трансферный приоритет манкунианцев сменился на одноклубника Джейдона Санчо – на 20-летнего норвежского форварда Эрлинга Холанда, ставшего обладателем награды лучшему молодому футболисту Европы по итогам 2020 года. Игрок уже давно находится в поле зрения селекции «Юнайтед», но прекрасная форма форварда может уже сейчас заставить заинтересоваться осуществлением сделки руководителей «МЮ».
В текущем сезоне Эрлинг Холанд провёл за «Боруссию» 14 встреч во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
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