«Манчестер Юнайтед» больше предпочитает подписать Холанда, нежели Санчо

Английский «Манчестер Юнайтед» сменил трансферную цель на ближайшие трансферные окна, информирует Mirror.



По информации издания, руководство «Манчестер Юнайтед» не жалеет о своём решении не приобретать атакующего игрока дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, так как сделка обошлась бы в € 250 млн с учётом суммы трансфера, комиссионных выплат агенту, подъёмного бонуса и зарплаты футболиста



Сейчас трансферный приоритет манкунианцев сменился на одноклубника Джейдона Санчо – на 20-летнего норвежского форварда Эрлинга Холанда, ставшего обладателем награды лучшему молодому футболисту Европы по итогам 2020 года. Игрок уже давно находится в поле зрения селекции «Юнайтед», но прекрасная форма форварда может уже сейчас заставить заинтересоваться осуществлением сделки руководителей «МЮ».



В текущем сезоне Эрлинг Холанд провёл за «Боруссию» 14 встреч во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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