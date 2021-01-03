Определились все полуфиналисты МЧМ-2021, Почеттино возглавил «ПСЖ». Главное к утру

Стали известны все полуфиналисты молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2021, Маурисио Почеттино возглавил французский «Пари Сен-Жермен», а московский «Спартак» показал «переписку» с Лионелем Месси – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Определились все полуфиналисты МЧМ-2021, сборная России встретится с Канадой.
2. «Спартак» опубликовал скриншот «переписки» с Месси.
3. Арнор Сигурдссон: в последнее время меня мало устраивает моё положение в ЦСКА.
4. Криштиану Роналду — первый человек, у кого 250 млн подписчиков в «Инстаграме».
5. Александр Большунов выиграл классический масс-старт на «Тур де Ски».
6. Три российских лыжника завалились на финише этапа «Тур де Ски». Видео.
7. «Локомотив» рассматривает покупку форварда «Фиорентины» за € 15 млн.
8. «Арсенал», разгромив «Вест Бромвич», впервые в сезоне одержал три победы подряд в АПЛ.
- 3 января 2021
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
08:29
-
08:14
-
07:22
-
07:02
-
05:18
-
02:10
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:31
-
00:22
- 2 января 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:32
-
23:16
-
23:15
-
23:01
-
22:41
-
22:25
-
22:21
-
21:54
-
21:49
-
21:20
-
20:56
-
20:52
-
20:34
-
20:30
-
20:22
-
20:00
-
19:57
-
19:43