Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Определились все полуфиналисты МЧМ-2021, Почеттино возглавил «ПСЖ». Главное к утру

Определились все полуфиналисты МЧМ-2021, Почеттино возглавил «ПСЖ». Главное к утру
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

Стали известны все полуфиналисты молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2021, Маурисио Почеттино возглавил французский «Пари Сен-Жермен», а московский «Спартак» показал «переписку» с Лионелем Месси – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Определились все полуфиналисты МЧМ-2021, сборная России встретится с Канадой.

2. «Спартак» опубликовал скриншот «переписки» с Месси.

3. Арнор Сигурдссон: в последнее время меня мало устраивает моё положение в ЦСКА.

4. Криштиану Роналдупервый человек, у кого 250 млн подписчиков в «Инстаграме».

5. Александр Большунов выиграл классический масс-старт на «Тур де Ски».

6. Три российских лыжника завалились на финише этапа «Тур де Ски». Видео.

7. «Локомотив» рассматривает покупку форварда «Фиорентины» за € 15 млн.

8. «Арсенал», разгромив «Вест Бромвич», впервые в сезоне одержал три победы подряд в АПЛ.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021