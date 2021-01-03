Определились все полуфиналисты МЧМ-2021, Почеттино возглавил «ПСЖ». Главное к утру

Стали известны все полуфиналисты молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2021, Маурисио Почеттино возглавил французский «Пари Сен-Жермен», а московский «Спартак» показал «переписку» с Лионелем Месси – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Определились все полуфиналисты МЧМ-2021, сборная России встретится с Канадой.

2. «Спартак» опубликовал скриншот «переписки» с Месси.

3. Арнор Сигурдссон: в последнее время меня мало устраивает моё положение в ЦСКА.

4. Криштиану Роналду — первый человек, у кого 250 млн подписчиков в «Инстаграме».

5. Александр Большунов выиграл классический масс-старт на «Тур де Ски».



6. Три российских лыжника завалились на финише этапа «Тур де Ски». Видео.



7. «Локомотив» рассматривает покупку форварда «Фиорентины» за € 15 млн.



8. «Арсенал», разгромив «Вест Бромвич», впервые в сезоне одержал три победы подряд в АПЛ.