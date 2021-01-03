«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Кевином Де Брёйне

«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с 29-летним полузащитником Кевином Де Брёйне, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

По информации источника, переговоры клуба и футболиста идут в правильном направлении. В стане «горожан» рассчитывают уладить все детали в ближайшее время. Де Брёйне самостоятельно участвует в переговорах. Сообщалось, что новое соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года. Предыдущее соглашение истекает 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги бельгийский хавбек в 13 матчах забил два мяча и отдал семь голевых передач. В двух матчах Лиги чемпионов УЕФА стал автором четырёх голевых передач. «Манчестер Сити» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.