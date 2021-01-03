«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Кевином Де Брёйне
«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с 29-летним полузащитником Кевином Де Брёйне, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".
По информации источника, переговоры клуба и футболиста идут в правильном направлении. В стане «горожан» рассчитывают уладить все детали в ближайшее время. Де Брёйне самостоятельно участвует в переговорах. Сообщалось, что новое соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года. Предыдущее соглашение истекает 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги бельгийский хавбек в 13 матчах забил два мяча и отдал семь голевых передач. В двух матчах Лиги чемпионов УЕФА стал автором четырёх голевых передач. «Манчестер Сити» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.
Зинченко может продолжить карьеру в «Лацио»
Рекомендуем вам
- 3 января 2021
-
11:44
-
11:28
-
11:12
-
10:58
-
10:38
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
08:29
-
08:14
-
07:22
-
07:02
-
05:18
-
02:10
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:31
-
00:22
- 2 января 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:32
-
23:16
-
23:15
-
23:01
-
22:41
-
22:25
-
22:21
-
21:54
-
21:49
-
21:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам