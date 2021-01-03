Анхель Ди Мария продлит контракт с «ПСЖ», если заручится поддержкой нового тренера

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария продлит контракт с клубом, если новый главный тренер команды Маурисио Почеттино будет ему доверять, сообщает Le Parisien.

Соглашение 32-летнего хавбека с парижанами истекает летом 2021 года. За «ПСЖ» Ди Мария выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл за «ПСЖ» 12 матчей в чемпионате Франции и забил 2 гола. На его счету также один гол в трёх матчах в Лиге чемпионов. За карьеру аргентинец выступал также в «Бенфике», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что футболист ведёт переговоры с «Ювентусом» и «Миланом» о возможном переходе в зимнее трансферное окно. Желание Ди Марии покинуть «ПСЖ» обусловлено недостатком игрового времени. Известно также, что хавбек попал в сферу интересов «Интера».