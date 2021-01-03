Экс-игрок «Спартака» Филипенко покинул БАТЭ

Защитник Егор Филипенко покинул БАТЭ, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

«Последний из трёх периодов выступлений Филипенко за БАТЭ взял отсчёт летом 2018 года, когда он вернулся на родину из Израиля, где защищал цвета тель-авивского «Маккаби» и ашкелонского «Ашдода». Камбэк сразу получился удачным: тогда защитник помог команде выиграть золотые медали. А в сезоне-2020 Филипенко стал обладателем Кубка Беларуси в составе команды и был включён в список 22 лучших футболистов чемпионата.



Егор также внёс существенный вклад в успешное продвижение БАТЭ по дистанции турнира Лиги Европы сезона-2018/2019. Вместе с партнёрами он пробился в 1/16 финала, участвовал в исторической домашней встрече с лондонским «Арсеналом» (1:0). В сумме за годы в БАТЭ (2006–2007, 2011–2014, 2018–2020) в активе Филипенко 236 официальных матчей (21 — в качестве капитана), 134 победы, 13 голов и 10 результативных передач», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

32-летний Филипенко выступал также за «Спартак», «Томь», «Сибирь» и «Малагу».