«Ювентус» и Пауло Дибала в течение месяца встретятся для обсуждения нового контракта

«Ювентус» встретится с нападающим Пауло Дибалой для обсуждения нового контракта. Встреча состоится в период с конца января по начало февраля, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, бьянконери предложили 27-летнему аргентинцу продлить соглашение с клубом до 2025 года с зарплатой € 10 млн за сезон, которая с бонусами может вырасти до € 12 млн. Сообщалось, что Дибала хочет зарабатывать в «Ювентусе» € 15 млн в год.
Действующий контракт Пауло со «старой синьорой» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за туринский клуб 8 матчей в Серии А и забил один гол. За «Ювентус» Дибала выступает с 2015 года, а до этого защищал цвета «Палермо» и «Институто». С 2015 года он вызывается в сборную Аргентины.
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