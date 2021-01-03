ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока сборной СССР Юрия Сауха
Московский ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста московских «армейцев», «Локомотива» и сборной СССР Юрия Сауха. Он скончался накануне на 70-м году жизни.
«ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью Юрия Васильевича Сауха, который сыграл за «армейцев» 55 матчей в 1976–1979 годах», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Твиттере».
Напомним, за время карьеры Саух играл за волгоградские «Сталь» и «Баррикады» (бывшие названия «Ротора»), СКА (Ростов-на-Дону), ЦСКА, «Локомотив» и ставропольское «Динамо». Дебютировал за сборную СССР 26 мая 1976 года в товарищеском матче со сборной Венгрии. В футболке национальной команды Советского Союза Юрий сыграл в двух встречах.
Бывший игрок сборной СССР, ЦСКА и «Локомотива» Юрий Саух скончался на 70-м году жизни
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