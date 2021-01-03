«Обычный ланч с моим другом». Мемфис Депай пообедал вместе с жирафом в Дубае

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай опубликовал видео в своём «инстаграме», в котором футболист обедает с жирафом в Дубае.

«Обычный ланч с Саифом Бельхаса и моим другом», — подписал ролик нидерландский игрок.

Ранее неоднократно сообщалось, что Депай может перейти в «Барселону». Футболиста, по данным СМИ, в команде хочет видеть главный тренер Рональд Куман, с которым они вместе работали в сборной Нидерландов. При этом Мемфис тоже давал понять, что заинтересован в переходе в каталонский клуб. В услугах нападающего также заинтересован «Ювентус».



В текущем сезоне чемпионата Франции Депай провёл 17 матчей за «Лион», в которых забил 8 голов. Контракт Депая с французским клубом рассчитан до июня 2021 года. Ранее сообщалось, что «Лион» может продать игрока за € 5 млн.