Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Обычный ланч с моим другом». Мемфис Депай пообедал вместе с жирафом в Дубае

«Обычный ланч с моим другом». Мемфис Депай пообедал вместе с жирафом в Дубае
Футбол / Франция 0

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай опубликовал видео в своём «инстаграме», в котором футболист обедает с жирафом в Дубае.

«Обычный ланч с Саифом Бельхаса и моим другом», — подписал ролик нидерландский игрок.

Ранее неоднократно сообщалось, что Депай может перейти в «Барселону». Футболиста, по данным СМИ, в команде хочет видеть главный тренер Рональд Куман, с которым они вместе работали в сборной Нидерландов. При этом Мемфис тоже давал понять, что заинтересован в переходе в каталонский клуб. В услугах нападающего также заинтересован «Ювентус».

В текущем сезоне чемпионата Франции Депай провёл 17 матчей за «Лион», в которых забил 8 голов. Контракт Депая с французским клубом рассчитан до июня 2021 года. Ранее сообщалось, что «Лион» может продать игрока за € 5 млн.

«Ювентус» рассматривает трёх нападающих к зимнему трансферному окну
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021