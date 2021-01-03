«Обычный ланч с моим другом». Мемфис Депай пообедал вместе с жирафом в Дубае

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай опубликовал видео в своём «инстаграме», в котором футболист обедает с жирафом в Дубае.
«Обычный ланч с Саифом Бельхаса и моим другом», — подписал ролик нидерландский игрок.
Ранее неоднократно сообщалось, что Депай может перейти в «Барселону». Футболиста, по данным СМИ, в команде хочет видеть главный тренер Рональд Куман, с которым они вместе работали в сборной Нидерландов. При этом Мемфис тоже давал понять, что заинтересован в переходе в каталонский клуб. В услугах нападающего также заинтересован «Ювентус».
В текущем сезоне чемпионата Франции Депай провёл 17 матчей за «Лион», в которых забил 8 голов. Контракт Депая с французским клубом рассчитан до июня 2021 года. Ранее сообщалось, что «Лион» может продать игрока за € 5 млн.
- 3 января 2021
-
11:44
-
11:28
-
11:12
-
10:58
-
10:38
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
08:29
-
08:14
-
07:22
-
07:02
-
05:18
-
02:10
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:31
-
00:22
- 2 января 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:32
-
23:16
-
23:15
-
23:01
-
22:41
-
22:25
-
22:21
-
21:54
-
21:49
-
21:20