Филиппе Коутиньо успешно перенёс операцию на мениске и пропустит около трёх месяцев

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала сообщение об операции полузащитника Филиппе Коутиньо. Процедура прошла успешно, бразилец будет восстанавливаться около трёх месяцев. Ранее медицинское обследование подтвердило, что у футболиста повреждён боковой мениск левого колена.
Таким образом, Коутиньо точно не будет играть с «Пари Сен-Жермен» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, пропустит минимум 13 матчей чемпионата Испании, Суперкубок страны и весь Кубок Испании, кроме финала.
Филиппе выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек в 12 матчах испанской Примеры забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Каталонская команда, набрав 25 очков в 15 турах, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата, на 11 очков отставая от лидера первенства, «Реала».
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