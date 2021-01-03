Филиппе Коутиньо успешно перенёс операцию на мениске и пропустит около трёх месяцев

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала сообщение об операции полузащитника Филиппе Коутиньо. Процедура прошла успешно, бразилец будет восстанавливаться около трёх месяцев. Ранее медицинское обследование подтвердило, что у футболиста повреждён боковой мениск левого колена.



Таким образом, Коутиньо точно не будет играть с «Пари Сен-Жермен» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, пропустит минимум 13 матчей чемпионата Испании, Суперкубок страны и весь Кубок Испании, кроме финала.

Филиппе выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек в 12 матчах испанской Примеры забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Каталонская команда, набрав 25 очков в 15 турах, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата, на 11 очков отставая от лидера первенства, «Реала».