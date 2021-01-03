Самуэль Юмтити вызвал интерес «Ниццы»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити вошёл в список интересов французской «Ниццы», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, «Ницца» хочет приобрести игрока каталонцев, чтобы заменить травмированного защитника Данте, который выбыл из игры до конца мая после разрыва крестообразной связки в середине ноября. Подчёркивается, что «Барса» и французская команда поддерживают тёплые отношения после аренды защитника Муссы Ваге в прошлом году.

Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 27-летний защитник в 13 матчах чемпионата Испании (10 — в основном составе) получил шесть жёлтых карточек. В нынешнем сезоне француз на поле не выходил. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.