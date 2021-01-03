Тренер дортмундской «Боруссии»: мы должны попросить Холанда притормозить

Исполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич в преддверии матча 14-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» высказался об игре нападающего Эрлинга Холанда.
«Эрлинг известен жаждой игры и голов. Это одно из его качеств. Мы можем наблюдать это в каждом матче. Но мы должны быть осторожны и попросить его притормозить. Особенно учитывая, что он только вернулся после травмы. Мы не давим на Эрлинга, но приятно видеть его желание играть», — приводит слова Терзича Goal.com.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 8 матчах немецкой Бундеслиги забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Матч «Боруссия» Д — «Вольфсбург» состоится сегодня, 3 января, в Дортмунде. Начало — в 17:30 мск.
- 3 января 2021
-
13:35
-
13:13
-
12:53
-
12:25
-
12:12
-
11:56
-
11:44
-
11:28
-
11:12
-
10:58
-
10:38
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
08:29
-
08:14
-
07:22
-
07:02
-
05:18
-
02:10
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:31
-
00:22
- 2 января 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:32
-
23:16
-
23:15
-
23:01