Тренер дортмундской «Боруссии»: мы должны попросить Холанда притормозить

Исполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич в преддверии матча 14-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» высказался об игре нападающего Эрлинга Холанда.



«Эрлинг известен жаждой игры и голов. Это одно из его качеств. Мы можем наблюдать это в каждом матче. Но мы должны быть осторожны и попросить его притормозить. Особенно учитывая, что он только вернулся после травмы. Мы не давим на Эрлинга, но приятно видеть его желание играть», — приводит слова Терзича Goal.com.



Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 8 матчах немецкой Бундеслиги забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Матч «Боруссия» Д — «Вольфсбург» состоится сегодня, 3 января, в Дортмунде. Начало — в 17:30 мск.