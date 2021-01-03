Маурисио Почеттино: игроки должны заслужить право носить футболку «ПСЖ»

Новый главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о французской команде.



«В этом клубе всегда было стремление к совершенству, игроки должны заслужить право носить футболку „ПСЖ“. Думаю, у нас фантастический состав, с которым мы можем выиграть многое. Наблюдал за парижанами на протяжении многих лет. У меня всегда были хорошие отношения с болельщиками. „ПСЖ“ — один из крупнейших клубов в мире, и в таком клубе простой победы недостаточно. Нужно побеждать, демонстрируя интересную и красивую игру.



Главная цель — убедиться, что все игроки движутся в одном направлении. Мы хотим сформировать менталитет, философию, чтобы все принимали участие в процессе. Идея состоит в том, чтобы каждый хотел побеждать для клуба больше, чем что-либо ещё. Мы хотим быть сильным клубом с сильной структурой», — приводит слова Почеттино официальный сайт «ПСЖ».

«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера