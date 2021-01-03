«Манчестер Сити» проведёт внутреннее расследование в связи с новогодней вечеринкой Менди

«Манчестер Сити» проведёт внутреннее расследование в связи с новогодней вечеринкой, организованной защитником Бенжаменом Менди, сообщает The Guardian.



По информации источника, 26-летний французский футболист пригласил трёх человек к себе домой в канун Нового года, нарушив тем самым правила изоляции. Отмечается, что инцидент произошёл на фоне вспышки коронавирусной инфекции в «Манчестер Сити».



«Клуб осведомлён о нарушении медицинских протоколов в канун Нового года со стороны Менди. Хотя известно, что детали этого инцидента были неверно истолкованы в СМИ, а игрок принёс публичные извинения за свою ошибку, клуб разочарован и проведёт внутреннее расследование», — отметил представитель «Манчестер Сити».

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