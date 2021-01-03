Дзюба — в топ-20 бомбардиров европейских лиг по итогам 2020 года. Он опередил Неймара

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба попал в двадцатку лучших бомбардиров европейских лиг по итогам прошлого года, сообщает Transfermarkt.



Российский форвард занял 14-е место в списке, забив 23 мяча в 39 матчах. По количеству забитых мячей Дзюба опередил нападающих Неймара («Пари Сен-Жермен») и Златана Ибрагимовича («Милан») (у обоих — по 22 гола).



Полностью список выглядит следующим образом:



1. Роберт Левандовски («Бавария», 44 матча, 47 голов)



2. Криштиану Роналду («Ювентус», 45 матчей, 44 гола)



3. Ромелу Лукаку («Интер», 52 гола, 40 голов)



4. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, 37 матчей, 39 голов)



5. Чиро Иммобиле («Лацио», 42 матча, 34 гола)



6. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 41 матч, 29 голов)



7. Бруну Фернандеш («Спортинг» / «Манчестер Юнайтед», 56 матчей, 28 голов)



8. Лионель Месси («Барселона», 48 матчей, 27 голов)



9. Мохамед Салах («Ливерпуль», 45 матчей, 26 голов)



10. Паулиньо («Брага», 44 матча, 25 голов)



11. Ваут Вегхорст («Вольфсбург», 37 матчей, 24 гола)



12. Андре Силва («Айнтрахт», 38 матчей, 24 гола)



13. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур», 39 матчей, 23 гола)



14. Артём Дзюба («Зенит», 39 матчей, 23 гола)



15. Оливье Жиру («Челси», 41 матч, 23 гола)



16. Карим Бензема («Реал», 44 матча, 23 гола)



17. Тимо Вернер («РБ Лейпциг» / «Челси», 49 матчей, 23 гола)



18. Неймар («ПСЖ», 29 матчей, 22 гола)



19. Златан Ибрагимович («Милан», 30 матчей, 22 гола)



20. Родригу Пинью («Маритиму», 31 матч, 22 гола)