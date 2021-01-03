Альваро Мората не поможет «Ювентусу» в матче с «Удинезе»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», пропустит матч 15-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», сообщает пресс-служба туринского клуба.



Причиной пропуска встречи стало повреждение правого бедра, которое 28-летний испанский футболист получил на тренировке «Ювентуса», прошедшей накануне.



В нынешнем сезоне нападающий в 11 встречах чемпионата Италии забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.



Матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Удинезе» состоится сегодня, 3 января, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Удинезе».