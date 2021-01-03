«Челси» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 3 января, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Манчестер Сити».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Питер Бэнкс.



Лондонский «Челси» в 16 встречах набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (26) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (33) и лондонский «Тоттенхэм Хотспур» (29).