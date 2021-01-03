«Манчестер Сити» объявил о новых случаях заражения коронавирусом в команде

«Манчестер Сити» сообщил о новых случаях заражения коронавирусом.
Как сообщает Sky Sports, защитник «горожан» Эрик Гарсия и один сотрудник клуба сдали положительные тесты на COVID-19. Они помещены на 10-дневный карантин в соответствии с требованиями английской Премьер-лиги и правительства Великобритании.
29 декабря «Манчестер Сити» объявил о семи случаях заражения коронавирусом в команде. Среди заболевших оказались нападающий Габриэл Жезус, защитник Кайл Уокер, три неназванных игрока и два сотрудника клуба. Из-за вспышки коронавируса в стане «горожан» был перенесен матч 16-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити».
Сегодня должен состояться матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
- 3 января 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:35
-
18:26
-
17:46
-
17:44
-
17:37
-
17:28
-
17:23
-
17:18
-
16:45
-
16:35
-
16:22
-
16:12
-
15:52
-
15:27
-
15:10
-
14:49
-
14:20
-
14:08
-
13:49
-
13:35
-
13:13
-
12:53
-
12:25
-
12:12
-
11:56
-
11:44
-
11:28
-
11:12
-
10:58
-
10:38
-
10:22
-
10:12