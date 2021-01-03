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«Манчестер Сити» объявил о новых случаях заражения коронавирусом в команде

«Манчестер Сити» объявил о новых случаях заражения коронавирусом в команде
Футбол / Англия 0
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«Манчестер Сити» сообщил о новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщает Sky Sports, защитник «горожан» Эрик Гарсия и один сотрудник клуба сдали положительные тесты на COVID-19. Они помещены на 10-дневный карантин в соответствии с требованиями английской Премьер-лиги и правительства Великобритании.

29 декабря «Манчестер Сити» объявил о семи случаях заражения коронавирусом в команде. Среди заболевших оказались нападающий Габриэл Жезус, защитник Кайл Уокер, три неназванных игрока и два сотрудника клуба. Из-за вспышки коронавируса в стане «горожан» был перенесен матч 16-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Сегодня должен состояться матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

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