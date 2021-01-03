Футболист «Борнмута» подвергся расистским оскорблениям

Полузащитник «Борнмута» Джуниор Станислас подвергся расистским оскорблениям.
«Это отвратительно и совершенно невыносимо, что кто-то может подвергнуться расовому насилию. Я поражен тем, что люди считают, что писать и публиковать эти комментарии приемлемо. Мы обратимся к „Твиттеру“ и Футбольной ассоциации Англии (FA) за помощью в выявлении лица, оскорбившего нашего игрока и предпримем самые решительные действия против подобных действий», — цитирует генерального директора «Борнмута» Нила Блейка Sky Sports.
Джуниор Станислас подвергся расистским оскорблениям и оскорблениям в адрес своей семьи в «Твиттере» после того, как забил победный гол в матче 23-го тура Чемпионшипа со «Сток Сити» (1:0).
В нынешнем сезоне второго по силе дивизиона английского футбола Джуниор Станислас провёл 17 матчей, отметившись семью забитыми мячами. «Борнмут», набрав 41 очко, занимает 3-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от лидирующего «Норвича» на шесть очков.
- 3 января 2021
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