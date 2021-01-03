Конте отчитал Видаля, который спорил с арбитром в матче с «Кротоне»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте был недоволен поведением полузащитника команды Артуро Видаля в матче 15-го тура итальянской Серии А с «Кротоне». Встреча закончилась победой миланцев со счётом 6:2. На 36-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Интера» Видаль нарушил правила в собственной штрафной, что позволило сопернику восстановить равновесие. После этого чилиец начал активно выговаривать судье, что и не понравилось Конте, утверждает Football Italia.
«Просто играй в футбол и перестань надоедать мне!» — крикнул Конте Видалю.
На перерыв команды ушли при счёте 2:2, но после перерыва «Интер» довёл дело до яркого разгрома. «Интер» набрал 36 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» (9) — на предпоследнем, 19-м месте.
- 3 января 2021
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