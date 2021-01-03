Каррагер — о Бэйле: нам ещё предстоит увидеть доказательства, что Зидан был не прав
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался об игре нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарета Бэйла.
«Тоттенхэму» нужно больше отдачи от Гарета, чтобы думать не только о попадании в зону Лиги чемпионов. Бэйл после возвращения в Лондон едва ли показал качественную игру, а теперь снова получил травму. После нескольких лет жалоб на несправедливое обращение со стороны мадридского «Реала» нам ещё предстоит увидеть доказательства того, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан был не прав», – приводит слова Каррагера The Telegraph.
31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах годичной аренды. В нынешнем сезоне АПЛ валлиец провёл четыре матча и забил один гол.
В «Реале» опасаются, что «Тоттенхэм» не захочет выкупать Бэйла
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